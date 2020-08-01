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تعليم

حاسبات عين شمس تستأنف الامتحانات العملية بعد إجازة عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:04 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعنلت الصفحة الرسمية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس ، عن استئناف الامتحانات العملية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط اجراءات احترازية مشددة.

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وكانت الامتحانات العملية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس قد انطلقت يوم 27 يوليو الماضي.
 
جدير بالذكر أن الامتحانات التحريرية لطلاب الفرق النهائية قد انتهت يوم الاحد الموافق 26/7/2020  مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لضمان سلامة الطلاب و الأطقم الإدارية و أعضاء هيئة التدريس.رافقها خلال الجولة أ.د. هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضحت أ.د. نجوى بدر عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعةعين شمس أن إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات النهائية يبلغ 750 طالب وطالبة موزعين على 35 لجنة بواقع 3 فترات.

وأكدت أن هناك طاقم طبي على أعلى مستوى داخل الكلية مقسم على فريقين احدهما يقوم بالمرور المستمر داخل اللجان طوال مدة الامتحان للإطمئنان على سلامة الطلاب و الىخر داخل العيادة لاستقبال أية حالات قد تحتاج للرعاية الطبية.

وأشارت إلى أنه تم توفير 3 مسارات لدخول وخروج الطلاب ،بالإضافة إلى مدخل خاص بأعضاء هيئة التدريس، مع وجود أطقم من الإداريين و الأمن الإداري لتوجيه الطلاب للوصول للجانهم الامتحانية في سهولة ويسر مع الحفاظ على المسافات الآمنة.كما يتم قياس الحرارة للطلاب و توفير المطهرات للاستخدام المباشر قبل دخول اللجان.
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