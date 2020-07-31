برنامج تدريبي لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس وقيادات جامعة حلوان

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية عن بعد لشهر اغسطس 2020، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





يأتي ذلك سعيا الى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية، بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقيق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة .









ويسعى التدريب إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية كل وفق تخصصه.









ويتم عقد البرامج التدريبية عبر الفيديو كونفرانس لمدة يومين بواقع 20 ساعة تدريبية لكل برنامج .









ومن ضمن هذه البرامج، برنامج مهارات العرض الفعال يومي 10- 11 أغسطس 2020 ويحاضر فيها الدكتور الحسين أدهم بشير استاذ مساعد الجيوفيزياء الطبيعية بكلية العلوم.



