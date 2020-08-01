شركة صينية تطلق شاحن جبار بقوة 120 واط.. يشحن الهاتف فى 15 دقيقة فقط

كشفت شركة iQOO الصينية عن شاحن جبار بقوة 120 واط من إنتاجها، يستطيع شحن بطارية هاتف ذكي سعة 4000 مللى أمبير، من 0 إلى 100% بتوقيت قدره 15 دقيقة فقط.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، فشاحن شركة iQOO أسرع من شاحن أوبو ذو الـ 125 وات، حيث يشحن الأول الهاتف فى 15 دقيقة فقط، بينما الأخير فى 20 دقيقة بفارق 5 دقائق تأخير.





ولم تكشف بعد شركة iQOO الصينية عن ميعاد طرح شاحنها الجبار، أو أى تفاصيل أخرى عن سعره المتوقع طرحه به، بينما اكتفت بنشر فيديو يكشف سرعة شحن هاتفها أثناء تجربته.





جدير بالذكر أن أوبو أطلقت شاحنها تحت إسم super flash charge ، لتكسر علامة اوبو الرقم القياسي السابق بقوة 65 واط، وللعلم فعلامة أوبو دومًا من أوائل الشركات التى تطلق شوحن سريعة حيث بدات فى عام 2018 بشاجن بقوة 30 وات.





ثم عاودت السبق فى عام 2018 أيضًا بشاحن بقوة 50 وات حمل إسم SuperVOOC، وفى العام الماضي أطلقت شاحن SuperVOOC 2 بقوة 65 وات لتنفرد بعرش الشواحن السريعة الخارقة.



