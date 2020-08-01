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7 نصائح لتجنب التخمة وعسر الهضم في العيد

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:31 ص
7 نصائح لتجنب التخمة
7 نصائح لتجنب التخمة وعسر الهضم فى العيد
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هاجر هانئ
مع حلول عيد الأضحي المبارك يمارس أشخاص كثيرون بعض العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية التى تؤدي إلي الشعور بالتخمة و عسر الهضم.

وفي هذا الشأن، قدمت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، بعض النصائح التى لابد من اتباعها لتجنب الإصابة بعسر الهضم.

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- يفضل أن نبدأ اليوم بوجبة فطور صحية وغنية بالبروتين مثل الجبن القريش والبيض والفول بدون زيت. 
- الابتعاد عن شرب الماء أثناء الأكل 
- الابتعاد عن تناول العصائر كبديل للماء
- الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة لأنها غنية بالسكريات
- لا يجب أن يتعدى عدد المشروبات التي تحتوي على كافيين عن مرتين سواء كانت فنجان قهوة أو كوب شاي
- تجنب الأطعمة الدسمة والمأكولات الجاهزة 
- ممارسة رياضة خفيفة خلال اليوم وعدم التكاسل عن أدائها

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