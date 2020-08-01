7 نصائح لتجنب التخمة وعسر الهضم في العيد

مع حلول عيد الأضحي المبارك يمارس أشخاص كثيرون بعض العادات الغذائية الخاطئة وغير الصحية التى تؤدي إلي الشعور بالتخمة و عسر الهضم





وفي هذا الشأن، قدمت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، بعض النصائح التى لابد من اتباعها لتجنب الإصابة بعسر الهضم.





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- يفضل أن نبدأ اليوم بوجبة فطور صحية وغنية بالبروتين مثل الجبن القريش والبيض والفول بدون زيت.

- الابتعاد عن شرب الماء أثناء الأكل

- الابتعاد عن تناول العصائر كبديل للماء

- الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية بأنواعها المختلفة لأنها غنية بالسكريات

- لا يجب أن يتعدى عدد المشروبات التي تحتوي على كافيين عن مرتين سواء كانت فنجان قهوة أو كوب شاي

- تجنب الأطعمة الدسمة والمأكولات الجاهزة

- ممارسة رياضة خفيفة خلال اليوم وعدم التكاسل عن أدائها



