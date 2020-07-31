5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟

لا تخلو الموائد اليوم من أطباق الفتة واللحم في أول أيام عيد الأضحى ، لكن على الرغم من فوائد اللحم وقيمته الغذائية إلا أن الإفراط في تناول اللحم يسبب العديد من المشاكل الصحية التي عليك تجنبها خلال أيام العيد .
بحسب موقع هيلث لاين ، فإن تناول اللحم بشكل زائد يسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار مما يهددك بمشاكل القلب ، كما أن تناول اللحم بشكل مفرط يهددك بمرض النقرس والتهابات الجسم ، لذا لابد من الاعتدال في تناول اللحم على مدار أيام العيد .
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إليك 5 نصائح تساعدك على تجنب أضرار اللحم في العيد :
1- لا تتناول أكثر من قطعتين لحم ، بحيث لا تتخطى 200 جرام على مدار اليوم
2- تناول 3 ليتر ماء خلال اليوم خاصة مع الوجبات الدسمة
3- لابد من إضافة السلطة والخضروات مع اللحم
4-تخلص من الدهون في اللحم قبل طهيها
5- لا تتناول المشروبات الغازية واحرص على استبدالها بالمشروبات الطاجة الطبيعية والشاي الأخضر.