5 نصائح.. كيف تستمتع بتناول اللحم في العيد دون أضرار؟





بحسب موقع هيلث لاين ، فإن تناول اللحم بشكل زائد يسبب زيادة نسبة الكوليسترول الضار مما يهددك بمشاكل القلب ، كما أن تناول اللحم بشكل مفرط يهددك بمرض النقرس والتهابات الجسم ، لذا لابد من الاعتدال في تناول اللحم على مدار أيام العيد .





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إليك 5 نصائح تساعدك على تجنب أضرار اللحم في العيد :





1- لا تتناول أكثر من قطعتين لحم ، بحيث لا تتخطى 200 جرام على مدار اليوم





2- تناول 3 ليتر ماء خلال اليوم خاصة مع الوجبات الدسمة





3- لابد من إضافة السلطة والخضروات مع اللحم





4-تخلص من الدهون في اللحم قبل طهيها





5- لا تتناول المشروبات الغازية واحرص على استبدالها بالمشروبات الطاجة الطبيعية والشاي الأخضر.