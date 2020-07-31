مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم





وحول هذا الأمر، حذر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية من استخدام الفحم بشكل مباشر في الشواء أو وضعه في وعاء الطعام للحصول على رائحة الفحم حيث أكد خطوة تلامس الفحم مباشرة مع الطعام ذاته.





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وأضح أخصائي التغذية العلاجية أن بعض النساء يقومن بوضع الفحم وسط الكفتة أو عند إعداد كباب حلة لكن استخدامه ينتج عنه قطران الفحم ويملأ الطعام بالمواد المسرطنة.

ونصح مروان سالم بعدم تعريض الطعام واللحوم للفحم بشكل مباشر عند الشواء مع استخدام حاجز بنهما حتى لا تلامس اللحم قطع الفحم.