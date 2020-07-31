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مسرطن وخطير.. احذر استخدام الفحم في شواء الكفتة واللحم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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رشا عوني
في أول أيام عيد الأضحى، اعتاد الكثير على شواء اللحم والكفتة لتجديد الأكلات في العيد، ويحرص البعض على استخدام الشواية العادية في المنزل أو البلكون والتي يتم استخدام الفحم فيها بشكل رئيسي بدلًا من الشواية الكهربائية، لكن هناك خطورة كبيرة من استخدام هذا الفحم في الشواء وتلامسه مع قطع اللحم والكفتة بشكل مباشر حيث يسبب اضرار صحية عديدة. 

وحول هذا الأمر، حذر الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية من استخدام الفحم بشكل مباشر في الشواء أو وضعه في وعاء الطعام للحصول على رائحة الفحم حيث أكد خطوة تلامس الفحم مباشرة مع الطعام ذاته. 

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وأضح أخصائي التغذية العلاجية أن بعض النساء يقومن بوضع الفحم وسط الكفتة أو عند إعداد كباب حلة لكن استخدامه ينتج عنه قطران الفحم ويملأ الطعام بالمواد المسرطنة. 
 
ونصح مروان سالم بعدم تعريض الطعام واللحوم للفحم بشكل مباشر عند الشواء مع استخدام حاجز بنهما حتى لا تلامس اللحم قطع الفحم.
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