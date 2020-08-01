نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة عند تناول اللحم.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم.. 11 خطوة مهمة اتبعيها لشواء صحي

نصائح لمرض الكبد و النقرس و السكر

احذر الأفراط فى تناول اللحوم بالأخص اللحم الضاني





مع قدوم عيد الأضحي المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأطباق الغنية باللحوم بكافة أنواعها، ولكن الأطباء يحذرون من الإكثار من تناول اللحوم بالأخص لأصحاب الأمراض المزمنة.





وفى هذا السياق قدمت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، بعض النصائح المهمة والضرورية لأصحاب الأمراض المزمنة و التى يجب الحرص عليها.





-مرضى الكبد

يفضل عدم الإفراط فى تناول اللحم لأن نواتج هضمها مركبات الأمونيا التى تشكل عبئا كبيرا على الكبد، والابتعاد تماما عن تناول الطرب لأنه غني بالدهون فهو ممنوع لمرضي الكبد الدهني وتليفات الكبد.





-مرضي السكر و الكبد

عدم الإفراط فى تناول الممبار والكبدة والفشة والكرشة لأنها غنية بالمركبات التى تمثل عبئا على الكلي في هضمها و تؤدى إلى ارتفاع السكر و الضغط .





-مرضى قرح المعدة و الاثني عشر و التهاب جدار المعدة

‏‎تجنب تناول الفتة بالخل والثوم والكوارع لأنها مادة بروتينية جيلاتينية دهنية فاتحة للشهية و تزيد من انزيمات الهضم.





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-مرضى النقرس والمرارة

‏‎ينصح بتناول قطعة لحم واحدة، ويفضل أن يكون بجانبها بقدونس ثم تناول عصير جزر لأنه يسهل الهضم و يمنع الأملاح، ويفضل أن نتخلص من دهون اللحمة وهي طازجة ثم شيها أو سلقها بدون دهن.





كما نصحت بتناول مشروبات تساعد على الهضم مثل الينسون والنعناع، بجانب مشروب الليمون والنعناع فهو مشروب فعال بعد الوجبات بساعة.





كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية وبالأخص بعد تناول وجبة دسمة ولكن يكون ميعاد التمرين بعد تناول الأكل بساعتين، ولابد من تجنب شرب المشروبات الغازية.





وحذرت الدكتورة جيهان الدمرداش، من الإفراط فى تناول اللحوم بالأخص اللحم الضاني لأنه غني بالدهون المشبعه ويؤدى إلى رفع معدل الكوليسترول فى الدم أكثر من أنواع اللحوم الأخرى.





وقالت إن كل نوع من اللحوم يختلف فى نسبة الدهون والسعرات الحرارية عن الأنواع الأخرى كالتالي:

-يحتوي 100 جرام فقط من اللحم الضاني على 216 سعرا حراريا ، 15 جرامًا من الدهون ، 70 ملليجرام من الكوليسترول والصوديوم ، 20 جرام بروتين ، 270 ملليجرام من البوتاسيوم.

-يحتوي 100 جرام من لحم الجمل على 98 سعرًا حراريًا ، 1 جرام من الدهون ، 61 ملليجرام من الكوليستيرول ، 70 ملليجرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين

-يحتوي 100 جرام من لحم الجاموس على 111 سعرا حراريا ، 1.53 جرام من الدهون ، 52 ملليجرام من الكوليستيرول ، 48 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين.

- يحتوي 100 جرام من لحم الأبقار على 250 سعرا حراريا ، 17 جراما من الدهون ، 74 ملليجرام من الكوليستيرول ، 54 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين ، 271 ملليجرام من البوتاسيوم.





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ومن جانب أخر قالت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أنه يمكن شواء اللحوم بشكل صحي، وتجنب الأضرار التي يمكن أن تسببها للجسم بسبب احتوائها على الدهون بشكل كبير.





وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يجب اتباع بعض الخطوات عند شوي اللحوم، وذلك لتجنب تناول الدهون، وبالتالي زيادة الوزن، ومن أبرز الخطوات :

1- اختيار اللحوم قليلة الدهن بقدر الإمكان لسببين، الأول تقليل تناول الدهون، والثاني تقليل احتمال تكون المواد والغازات الضارة بفعل حرق الفحم للدهون عند سقوطه عليها أثناء الشواء.

2- تقطيع اللحم قطعًا صغيرة قدر الإمكان كي ينضج بسرعة، والتقليل من مدة تعرضه لحرارة الفحم قدر الإمكان أثناء الشواء، ولتمكين التوابل وغيرها من التغلغل فيها، والتفاعل معها لتطريتها وحمايتها.



