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مرأة

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:32 ص
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
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حياة عبد العزيز
يقوم الكثير من الأشخاص في هذه الفترة لـ ممارسة الرياضة في صالات الجيم، بعد عودة الحياة لطبيعتها، ولكن هناك نظام صحي يجب اتباعه قبل وأثناء وبعد التمارين.

وكشف موقع "timesofindia"، عن النظام الصحي، تعرف عليه خلال السطور التالية..

قبل ممارسة الرياضة:

- شرب الكثير من الماء.

- تناول الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة أو خبز القمح الكامل مع الحليب منزوع الدسم. يمكنك أيضًا تناول الزبادي أو الفاكهة الخالية من الدهون مثل التفاح أو الموز.

- لا تأكل الدهون المشبعة لأنها تبطئ عملية الهضم وتزيل الأكسجين والطاقة التي تنقل الدم من العضلات، مما قد يؤثر على التمرين.

- إذا كنت تمارس الرياضة مباشرة بعد الاستيقاظ، تناول قطعة من الفاكهة مثل الموز أو التفاح.

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أثناء ممارسة الرياضة:

- شرب الماء أثناء التمرينات حتى لو بكميات قليلة.

- لست بحاجة لتناول الطعام بين التمرين إذا استمر التمرين لمدة ساعة تقريبًا. ولكن إذا كنت تمارس لفترة أطول، يمكنك الحصول على 50-100 سعر حراري بين مثل الزبادي قليل الدسم أو الموز أو الزبيب.

بعد ممارسة الرياضة:

- شرب العصائر الطبيعية.

- تناول الكربوهيدرات فهي تعتبر الوقود الرئيسي لعضلاتك عند ممارسة الرياضة، بعد 20 إلى 60 دقيقة من التمرين، يمكن لعضلاتك تخزين الكربوهيدرات والبروتين كطاقة وتساعدك على التعافي.

- كما يساعد البروتين في إصلاح ونمو عضلاتك وبالتالي فهو ضروري بعد التمرين.


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