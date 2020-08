روشتة صحية.. 5 خطوات للحفاظ على الوزن وتثبيته

View this post on Instagram

5 خطوات للحفاظ على الوزن أو التثبيت 1-تناول إحتياجك اليومي من السعرات الحرارية. 2-تناول الأطعمة الصحية والأبتعاد عن الوجبات السريعة والدهون المهدرجة. 3-تناول الفواكه بدلا من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة. 4-عدم الرجوع إلى العادات الغذائية الضارة والإلتزام بنوعية الطعام الصحية . 5-عدم التوقف عن ممارسة الرياضة بعد الوصول للوزن المرغوب لأن ذلك يعمل على تغيير شكل الجسم حتى لو لم يزيد الوزن. #معتزالقيعي