روشتة صحية.. 5 خطوات للحفاظ على الوزن وتثبيته

يعتبر حلم تحقيق الوزن المثالي أمرا حماسيا للغاية، فعند الوصول إليه يشعر الشخص بخوف كبير من اكتساب الوزن الذي فقده مرة أخرى، وهو ما يجعله يبحث عن طرق مختلفة لـ تثبيت الوزن، والحفاظ على المستوى الذي وصل إليه.
وأكد معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نتبعها لـ تثبيت الوزن، والمحافظة عليه، وأيضا بدون الحرمان من تناول الأطعمة بالشكل المعتاد، والتقيد بنظام غذائي صارم.
وقال القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إن هناك 5 خطوات أساسية يمكن بها الحفاظ على الوزن وتثبيته، وتجنب زيادة الوزن بشكل كبير بعد خسارته، وبذل المجهود، ومن أهمها:
1-تناول احتياجك اليومي من السعرات الحرارية.
2-تناول الأطعمة الصحية، والابتعاد عن الوجبات السريعة والدهون المهدرجة.
3-تناول الفواكه بدلا من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة.
4-عدم الرجوع إلى العادات الغذائية الضارة، والالتزام بنوعية الطعام الصحية.
5-عدم التوقف عن ممارسة الرياضة بعد الوصول للوزن المرغوب، لأن ذلك يعمل على تغيير شكل الجسم حتى لو لم يزد الوزن.
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5 خطوات للحفاظ على الوزن أو التثبيت 1-تناول إحتياجك اليومي من السعرات الحرارية. 2-تناول الأطعمة الصحية والأبتعاد عن الوجبات السريعة والدهون المهدرجة. 3-تناول الفواكه بدلا من المشروبات الغازية والعصائر المعلبة. 4-عدم الرجوع إلى العادات الغذائية الضارة والإلتزام بنوعية الطعام الصحية . 5-عدم التوقف عن ممارسة الرياضة بعد الوصول للوزن المرغوب لأن ذلك يعمل على تغيير شكل الجسم حتى لو لم يزيد الوزن. #معتزالقيعي