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رياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يستضيف كالياري في جولة الختام

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:59 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره كالياري، اليوم السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لإنهاء الموسم بفوز معنوي على كالياري، بعد ضمان المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

في المقابل يطمح كالياري  في خطف الثلاث نقاط من الروسونيري أملا في إنهاء الموسم في منطقة وسط الجدول.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز الـ 13 بـ 45 نقطة.

يذكر أن يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه، قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي بريشيا مع سامبدوريا، يوفنتوس مع روما، أتلانتا مع إنتر ميلان، ميلان مع كالياري، نابولي مع لاتسيو.


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