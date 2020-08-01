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برلمان

برلماني: نتمنى وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى صفر

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:19 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن انخفاض الإصابات والوفيات بفيروس كورونا أمر إيجابي جدا، ونتمنى من الله أن تصل إلى صفر إصابات.

وأشار "الجندى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة ووزارة الصحة بذلت مجهودا فوق طاقتها للحفاظ على صحة المواطن، مؤكدا أن مصر كان لها دور ريادى فى مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وتابع وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، تراجع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية كان بسبب ارتفاع الوعى لدى المواطنين بخطورة الموقف، إضافة إلى التزامهم بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

واختتم "المواطنون كانوا حريصين على عدم انتشار المرض"، متمنيا من الله أن تنتهى هذه الغمة وتزول عن مصر قريبا.

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