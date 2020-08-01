لقاح كورونا.. وزير الصحة الروسي: كل التجارب اكتملت بنجاح

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه تم الانتهاء من التجارب السريرية للقاح كورونا المستجد كوفيد 19 ، الذي طوره معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.









وأبلغ موراشكو الصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت التجارب السريرية للقاح اكتملت رسميا: "اللقاح ضد عدوى الفيروس المستجد - كوفيد 19 الذي طوره المعهد بعد ان أكمل التجارب السريرية".









وقال موراشكو أيضا إن "وزارة الصحة تتوقع طلبين على الأقل لبدء التجارب السريرية في الشهرين المقبلين".









وأضاف: "نتوقع تطبيقين آخرين على الأقل في الشهر والنصف إلى الشهرين القادمين للحصول على إذن لإجراء التجارب السريرية".









وأشار إلى أنه يتم إعداد حزمة وثائق تسجيل اللقاحات.