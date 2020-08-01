لقاح كورونا.. وزير الصحة الروسي: كل التجارب اكتملت بنجاح

كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه تم الانتهاء من التجارب السريرية للقاح كورونا المستجد كوفيد 19، الذي طوره معهد علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وأبلغ موراشكو الصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت التجارب السريرية للقاح اكتملت رسميا: "اللقاح ضد عدوى الفيروس المستجد - كوفيد 19 الذي طوره المعهد بعد ان أكمل التجارب السريرية".
وقال موراشكو أيضا إن "وزارة الصحة تتوقع طلبين على الأقل لبدء التجارب السريرية في الشهرين المقبلين".
وأضاف: "نتوقع تطبيقين آخرين على الأقل في الشهر والنصف إلى الشهرين القادمين للحصول على إذن لإجراء التجارب السريرية".
وأشار إلى أنه يتم إعداد حزمة وثائق تسجيل اللقاحات.