مخالفات البناء وأعمدة إنارة متهالكة.. أهالى سكان الحجاز بمصر الجديدة يستغيثون بالحى

أرسل القارئ محمد محمود شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد.





وقال محمود: نعاني نحن سكان ميدان الحجاز بمصر الجديدة من مخلفات البناء ووجود بعض أعمدة الإنارة المتهالكة وسقوطها علي الأرض أسفل العقار رقم 1 ميدان الحجاز بمصر الجديدة مما تعوق الطريق .





وأوضح أن هذه المخالفات موجودة منذ فترة، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة لعودة الشكل الحضاري للمنطقة .





ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى عن طريق رقم التلفون 01223463060 .





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.