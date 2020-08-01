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بين الناس

مخالفات البناء وأعمدة إنارة متهالكة.. أهالى سكان الحجاز بمصر الجديدة يستغيثون بالحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:02 م
أعمدة إنارة
أعمدة إنارة
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد محمود شكوي لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد.

وقال محمود: نعاني نحن سكان ميدان الحجاز بمصر الجديدة من مخلفات البناء ووجود بعض أعمدة الإنارة المتهالكة وسقوطها علي الأرض أسفل العقار رقم 1 ميدان الحجاز بمصر الجديدة مما  تعوق الطريق .

وأوضح أن هذه المخالفات موجودة منذ فترة، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذا المشكلة لعودة الشكل الحضاري للمنطقة .

ويمكن التواصل مع مقدم الشكوى عن طريق رقم التلفون 01223463060 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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