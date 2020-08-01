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أخبار البلد

رسميا.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى الكويت وإسطنبول وبغداد

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:16 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران رسميا، اليوم السبت، رحلاتها المجدولة الي كل من مطارات الكويت واسطنبول وبغداد عقب قرار فتح هذه المطارات حركة الطيران الدولي لإستقبال رحلات منتظمة من شركات الطيران وفقا للإجراءات الإحترازية التي تضعها كل دولة للوقاية من فيروس كورونا . 

ومن المقرر أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت، ما عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع بواقع ثلاث رحلات، وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، طالبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة فى مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التى تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

وكانت شركة مصر للطيران وضعت خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

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