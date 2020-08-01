استعداد الأجهزة الخدمية في شمال سيناء لمواجهة موجة الحر

كما استعدت شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة ، أنه تم إعلان درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، ويتم المرور الدوري عن طريق فرق فنية على المحولات تحسبا حدوث أية طواري قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي والعمل الي ايلاحها فورا .كما استعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ، بتجهيز فرق التدخل السريع حال حدوث أى طارئ ، للعمل علي انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.اقراء ايضا: