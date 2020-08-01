استعداد الأجهزة الخدمية في شمال سيناء لمواجهة موجة الحر

استعدت الاجهزة الخدمية بمحافظة شمال سيناء' لموجه الحر القادمة ، والتي تشهدها المنطقة حاليا حسب تقديرات هيئة الأرصاد الجويه، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.
حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة العميد اسامه الغندور السكرتير العام بالمحافظة، للمتابعة والتنسيق مع مختلف مديريات الخدمات بم جالس المدن .
واكد الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم رفع درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية ، تحسبًا لأية أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، والإصابة بضربات الشمس .
كما استعدت شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة ، أنه تم إعلان درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، ويتم المرور الدوري عن طريق فرق فنية على المحولات تحسبا حدوث أية طواري قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي والعمل الي ايلاحها فورا .
كما استعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ، بتجهيز فرق التدخل السريع حال حدوث أى طارئ ، للعمل علي انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.
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حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة العميد اسامه الغندور السكرتير العام بالمحافظة، للمتابعة والتنسيق مع مختلف مديريات الخدمات بم جالس المدن .
واكد الدكتور طارق محمد شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم رفع درجة الاستعداد في مختلف المستشفيات والوحدات الصحية ، تحسبًا لأية أعراض مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، والإصابة بضربات الشمس .
كما استعدت شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة ، أنه تم إعلان درجة الاستعداد في جميع قطاعات الكهرباء على مستوى المحافظة، ويتم المرور الدوري عن طريق فرق فنية على المحولات تحسبا حدوث أية طواري قد تؤدي إلى قطع التيار الكهربائي والعمل الي ايلاحها فورا .
كما استعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ، بتجهيز فرق التدخل السريع حال حدوث أى طارئ ، للعمل علي انتظام ضخ مياه الشرب في مختلف الأحياء والتجمعات وفقًا للبرنامج اليومي دون تغيير.
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