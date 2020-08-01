ضبط 60 طن ونصف أسماك ولحوم فاسدة فى حملات العيد بالقليوبية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير امن القليوبية اخطارا بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ.





وتبين قيام المتهم بتخزين كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية5900 كرتونة زبيب وزن الكرتونة10 كيلو جرام بإجمالى 59 طن غير صالحة للإستهلاك الآدمى.





كما تبين قيامه بإعادة تعبئته وتدويره داخل عبوات أخرى وإثبات تواريخ صلاحية جديدة ممتدة لما بعد تاريخ الصلاحية وإعادة طرحه للبيع مما يعد غشًا تجاريًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين وضررا على الصحة العامة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





فى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالعبور لحيازته 1.500 طن "أسماك" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





ويأتي ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.