حلقة جديدة من "هزر فزر".. آخر ظهور لرجاء الجداوي

في حلقة جديدة استثنائية، قدّمت الفنانة هنا الزاهد مقدمة برنامج "هزر فزر" على قناة cbc، إهداء للفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي، في بداية الحلقة الجديدة من البرنامج التي عرضت لأول مرة، مساء أمس، الجمعة.









تعد هذه الحلقة هي آخر لقاء تليفزيوني للفنانة الراحلة قبل وفاتها، وضمت فريقين يتنافسان من خلال عدد من الألعاب؛ الأول فريق "الطيبين قوي يا ست هانم" ويضم بيومى فؤاد ومحمود البزاوى وصبرى فواز، والثاني يحمل اسم "المراهقات أوي يا طنط" ويضم رجاء الجداوي ونشوى مصطفى وليلى عز العرب.









وقالت هنا في الإهداء: "الحلقة دي هي باقة حب وإهداء وتقدير للفنانة للقديرة رجاء الجداوي رحمها الله.. حلقة هزر فزر النهاردة استثنائية لجميع على هذا البرنامج لأنها آخر حلقة قامت بتصويرها الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وكعادتها نشرت من البهجة وكانت من أجمل الحلقات.. رحم الله الأستاذة رجاء الجداوي وأسكنها فسيح جناته".









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