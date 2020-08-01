احمى نفسك.. هذه العوامل تجعلك أكثر عرضة للزهايمر

يعد مرض الزهايمر من أخطر الأمراض التى تهدد الإنسان، فهو يجعله ينسى الكثير من الأشياء المهمة، وعلى الرغم من أنه لا يزال من غير المعروف ما الذي يسببه بشكل مباشر، إلا أن العلماء اتفقوا على أن هناك مجموعة من العوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض.









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ومعرفة العوامل المسببة للزهايمر تساعد بشكل كبير فى الوقاية من الإصابة به إذا تمكن من السيطرة عليها وعلاجها.









عرض موقع "nhs" أهم العوامل التى تؤدى للإصابة بمرض الزهايمر





- تقدم العمر

- التاريخ الوراثى

- متلازمة داون

- إصابات الرأس

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- التدخين

- البدانة

- داء السكري

- ضغط دم مرتفع

- ارتفاع الدهون

- فقدان السمع

- الاكتئاب غير المعالج

- الوحدة أو العزلة الاجتماعية