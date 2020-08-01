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أخبار العالم

المرصد السوري: تركيا نقلت 2500 تونسي للقتال في ليبيا

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:01 م
المرصد السوري: تركيا
المرصد السوري: تركيا نقلت 2500 تونسي للقتال في ليبيا
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تركيا نقلت 2500 تونسي للقتال في ليبيا، معلنا ارتفاع عدد المرتزقة الذين نقلهم النظام التركي إلى طرابلس إلى نحو 17 ألف شخص.

وأوضح المرصد أن 6 آلاف من المرتزقة السوريين ممن أرسلوا إلى ليبيا عادوا إلى سوريا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

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كان الجيش الوطني الليبي أكد مراقبة كل الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركي في ليبيا والرد عليه.

وأوضح الجيش الليبي أن كل الأهداف العسكرية مشروعة حال أي تصعيد،مضيفا أن العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا.

وأضاف أن تركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في صراع في أكثر من منطقة.

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