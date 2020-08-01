ليبيا.. جنود أتراك يمنعون 40 ضابطا إيطاليا من دخول مستشفى مصراتة

ذكرت فضائية "الحدث" نقلا عن مصادرها أن جنودا أتراكا منعوا 40 ضابطا إيطاليا من الدخول لمستشفى مطار مصراتة العسكري في ليبيا









وفي وقت سابق، أكد الجيش الوطني الليبي، مراقبة كل الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركي في ليبيا والرد عليه.





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ونقلت قناة "العربية" عن الجيش الليبي، تأكيده أن كل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد، مضيفا أن العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا.





وأوضح أن تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا، وأن الجيش يرصد كافة التحركات العسكرية للضباط والجنود الأتراك.





وأضاف أن تركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في صراع في أكثر من منطقة.