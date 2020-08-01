صباحو يا بنات.. سارة نخلة تبهر متابعيها على انستجرام .. شاهد









وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة " صباحو يابنات









ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:









مشاء الله - قمر - صباح السكر









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يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.













وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.







