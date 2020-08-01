AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صباحو يا بنات.. سارة نخلة تبهر متابعيها على انستجرام .. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وعلقت سارة نخلة على الصورة قائلة " صباحو يابنات 


ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:


مشاء الله - قمر - صباح السكر 


اقرا ايضا : 



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سارة نخلة، مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.



وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سارة نخلة تستعيد ذكرياتها بصورة خلال رحلتها لـ نيويورك

شاهد.. أحدث ظهور لـ سارة نخلة على إنستجرام

أنا الدمشقي لو شرّحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاحا.. سارة نخلة في أحدث ظهور

بصورة داخل سيارتها.. سارة نخلة تبهر متابعيها على إنستجرام

العالم عبارة عن غابة .. سارة نخلة توجه رسالة إلى جمهورها ... شاهد

ترشيحاتنا

المسافرون من مطار القاهرة| مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى الركاب 2

هل رؤية الميت في المنام دليل على حاله في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

لو مبتحبهوش.. أسباب ستجعلك تتناول الطحال في عيد الأضحى

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

بعد الظهور النادر لابنتها .. الجمهور يطارد ريهام حجاج على جوجل

الكويت تحظر دخول القادمين من 31 دولة

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور