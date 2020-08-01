مذيعة أمريكية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لهذا السبب

أعلنت الممثلة والمذيعة الأمريكية "إلين دي جينيريس"، استعدادها الاستقالة خلال حديثها ببرنامجها "دي نيت توك" وسط مزاعم بأنها تعمل في بيئة عمل سامة.

وقال أحد المصادر المقربة من الإعلامية الأمريكية لصحيفة "ديلي ميل"، أنها تنوي الاستقالة من برنامجها والاعتزال من تقديمه.

وقال المصدر ذاته إن المذيعة "إلين دي جينيريس"، تشعر أنها لا تستطيع الاستمرار والطريقة الوحيدة لاستعادة شهرتها هو التوقف عن عرض برنامجها.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن إلقاء اللوم، المدير تنفيذي للبرنامج، ولكن في النهاية هي المسؤولة عن هذا الأمر .

فيما لم تظهر الإعلامية الأمريكية منذ ذلك الحين، إلى الرأي العام، حيث تم رصد زوجها الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 47 عامًا، وهو يسير لطلابه وحدة دون زوجته.