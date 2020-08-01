كل ما تريد معرفته عن مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر

اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





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الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة





وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.





وننشر لكم مصروفات جامعة 6 أكتوبر:









مصروفات كلية الطب والجراحة 120 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الاسنان 90 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الاكلينية 85 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة الدوائية 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 61 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – أجهزة حيوية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية – التمريض 20 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية (عربي – رياض أطفال) 18 ألف جنيه.

مصروفات كليةا لاقتصاد والإدارة (إنجليزي) 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية الاقتصاد والإدارة (عربي) 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية السياحة وإدارة الفنادق 18 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الفنون التطبيقية 35 ألف جنيه.

مصروفات كلية حاسبات و معلومات 30 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 27 ألف جنيه.

مصروفات كلية لغات و ترجمة –أخرى 22 ألف جنيه.

مصروفات كلية إعلام 30 ألف جنيه.