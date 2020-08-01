AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مليون جنيه و167 ألفا إيرادات فيلم الغسالة خلال يومين فقط

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:32 م
فيلم الغسالة
فيلم الغسالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق فيلم "الغسالة" ايرادات بلغت مليون جنيه خلال ليلة امس ليصبح اجمالى الايرادات بعد عرضه فى وقفه عيد الاضحى مليون و167 الف جنيه. 

فيلم الغسالة هو الفيلم الجديد الوحيد الذى عرض فى موسم عيد الاضحى بعد قرار عدد من المنتجين تاجيل افلامهم خوفا من الخسارة المادية بعد قرار عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد حصريا. 

الفيلم يقوم ببطولته كل من هنا الزاهد واحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا وتاليف عادل صليب واخراج عصام عبد الحميد. 

وتدور احداث الفيلم فى إطار تشوقى حيث ينتمى الفيلم الى نوعية الخيال العلمى وتجدور احداثه حول غسالة تتسبب فى تقدم الة الزمن ويتعرض الابطال الى عديد من المواقف الصعبة.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على إيرادات السينما آخر 24 ساعة.. أفلام تنتظر موسم عيد الأضحى وسط توقعات بتواضع الإيرادات

يبدأ عرضه أول أيام العيد.. درس فيزياء في البوستر الرسمي لفيلم الغسالة

آلة الزمن.. الغسالة يدخل المنافسة فى عيد الأضحى بـ١٠٠ نسخة

هنا الزاهد تشوق جمهورها لفيلم الغسالة.. شاهد

قبل طرح الفيلم في عيد الأضحى.. ويجز يغني الغسالة حصريا على tiktok غدا

ويجز يطرح أغنية فيلم الغسالة.. اليوم

ترشيحاتنا

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد: هذه أمنية العندليب التى لم تتحقق.. ورفضت الانضمام لأحزاب نجمات الفن

مخرج بالتلفزيون المصري يكشف سبب وفاة المذيعة نشوى الطوبجي

شاهد.. لقاء الخميسي تحتفل بعيد الأضحى على شاطئ البحر

كورونا ينفجر في إيران.. محافظ طهران: الوضع كارثي.. والصحة: إجمالي عدد القتلى يرتفع

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور