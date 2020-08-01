مليون جنيه و167 ألفا إيرادات فيلم الغسالة خلال يومين فقط





فيلم الغسالة هو الفيلم الجديد الوحيد الذى عرض فى موسم عيد الاضحى بعد قرار عدد من المنتجين تاجيل افلامهم خوفا من الخسارة المادية بعد قرار عرض فيلم "صاحب المقام" على منصة شاهد حصريا.





الفيلم يقوم ببطولته كل من هنا الزاهد واحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا وتاليف عادل صليب واخراج عصام عبد الحميد.





وتدور احداث الفيلم فى إطار تشوقى حيث ينتمى الفيلم الى نوعية الخيال العلمى وتجدور احداثه حول غسالة تتسبب فى تقدم الة الزمن ويتعرض الابطال الى عديد من المواقف الصعبة.

حقق فيلم "الغسالة" ايرادات بلغت مليون جنيه خلال ليلة امس ليصبح اجمالى الايرادات بعد عرضه فى وقفه عيد الاضحى مليون و167 الف جنيه.