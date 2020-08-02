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اقتصاد

سعر الريال السعودى خلال تعاملات اليوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:01 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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علياء فوزي
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 2 أغسطس 2020، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

حيث استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.12جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنوك (مصر ، الاهلى) نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.13جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.15جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.10جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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