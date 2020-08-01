سمر الدسوقي: مجلة حواء تتحدث عن دور المرأة في بناء الوطن على مر التاريخ

قالت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، إن هناك تحديات تواجه الصحافة المطبوعة من ارتفاع أسعار الورق وتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا .





وأضافت سمر الدسوقي في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذالع على قناة " اكسترا نيوز"، :" الصحافة المطبوعة لم تختفي بكل انواعها ".





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وتابعت سمر الدسوقي:" وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر عليها الاخبار ولكنها مجرد اخبار سريعة ولكن الصحافة المطبوعة تعبر عن آراء وتفكير وتحليل للمواقف ".





وأكملت سمر الدسوقي:" الصحافة المطبوعة لها جمهورها ، وتوزيع مجلة حواء ارتفع خلال أزمة كورونا".



