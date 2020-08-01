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سمر الدسوقي: مجلة حواء تتحدث عن دور المرأة في بناء الوطن على مر التاريخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:42 م
سمر الدسوقي
سمر الدسوقي
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هاني حسين
قالت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، إن  هناك تحديات تواجه الصحافة المطبوعة من ارتفاع أسعار الورق وتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا .

وأضافت سمر الدسوقي في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " مانشيت " المذالع على قناة " اكسترا نيوز"، :"  الصحافة المطبوعة لم تختفي بكل انواعها ".

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وتابعت سمر الدسوقي:" وسائل التواصل الاجتماعي ينتشر عليها الاخبار ولكنها مجرد اخبار سريعة ولكن الصحافة المطبوعة تعبر عن آراء وتفكير وتحليل للمواقف ".

وأكملت سمر الدسوقي:"  الصحافة المطبوعة لها جمهورها ، وتوزيع مجلة حواء ارتفع خلال أزمة كورونا".

ولفتت سمر الدسوقي:" على المجلة تقديم  أشياء مختلفة تلبي اهتمامات القارئ تقوم بتوجيه المرأة لدورها في المجتمع، ونقوم بالحديث عن دور المرأة المصرية في بناء الوطن على مر التاريخ وحتى الآن ".
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