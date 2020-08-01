AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحذير لترامب: استمع لنصيحة الديمقراطيين وإلا خسرت الانتخابات

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:53 م
تراميب وبايدن
تراميب وبايدن
Advertisements
محمد علي
حالة من القلق المتزايد داخل صفوف  الحزب الجمهوري رصدتها صحيفة ذا هيل من أن هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصويت عبر البريد قد تؤدي إلى  خسارة الأصوات وفقدان  الانتخابات ، حيث يحشد الديمقراطيون للاستفادة من فرص التصويت الموسعة ، بينما يراهن الجمهوريون على الإقبال الشخصي خلال فترة الوباء الحالي. 

وتحركت عشرات الولايات لتوسيع إمكانية تصويت الناس عبر البريد، والذي أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، خاصة وأنه الاختيار الأسلم مع حالة التفشي الفيروسي بالبلاد.

 قاوم ترامب هذه الخطوة ، قائلًا إن الديمقراطيين يتمتعون بميزة في الانتخابات وسيكون هناك  نسبة مشاركة مرتفعة لصالحهم، مدعيًا أن اجراء الانتخابات عبر البريد قد يفقد مصداقيتها بالتزوير .  

و تظهر الاستطلاعات أن هجمات ترامب قوضت ثقة الناس بالحزب الجمهوري إذا ما كان التصويت عبر البريد. 

وحذر عدد من قادة الحزب الجمهوري ترامب من رفضه لفكرة التصويت بالبريد ، معتبرين ذبلك قد يقود لخسارته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الأولى.. تويتر يعتبر تغريدات ترامب مُضللة

خنق حرية التعبير..ترامب يتهم "تويتر" بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020

بعد خلافه مع تويتر.. ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

سأفعل أمورًا أخرى.. ترامب يرد على تحذير بايدن من سرقة انتخابات الرئاسة

ترامب يرفض التصويت عبر البريد: سيقود بلادنا إلى أكثر انتخابات فاسدة في التاريخ

2020 عام حسم الانتخابات لـ ترامب.. الرئيس الأمريكي يطلق حملة لفرض الأمن والسيطرة على حوادث العنف والقتل.. وبايدن يتهمه بالعنصرية واستخدام النزعات العرقية لتفريق الشعب

ترشيحاتنا

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اغرب عقاب لامرأة خانت زوجها.. فاجئ عينيك بما حدث لها | فيديو

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

لم يكونوا بشرا عاديين.. حقائق مثيرة عن الأهرامات

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

المسافرون من مطار القاهرة| مصر للطيران تنقل رحلات ألمانيا إلى مبنى الركاب 2

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور