تحذير لترامب: استمع لنصيحة الديمقراطيين وإلا خسرت الانتخابات

حالة من القلق المتزايد داخل صفوف الحزب الجمهوري رصدتها صحيفة ذا هيل من أن هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصويت عبر البريد قد تؤدي إلى خسارة الأصوات وفقدان الانتخابات ، حيث يحشد الديمقراطيون للاستفادة من فرص التصويت الموسعة ، بينما يراهن الجمهوريون على الإقبال الشخصي خلال فترة الوباء الحالي.





وتحركت عشرات الولايات لتوسيع إمكانية تصويت الناس عبر البريد، والذي أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، خاصة وأنه الاختيار الأسلم مع حالة التفشي الفيروسي بالبلاد.





قاوم ترامب هذه الخطوة ، قائلًا إن الديمقراطيين يتمتعون بميزة في الانتخابات وسيكون هناك نسبة مشاركة مرتفعة لصالحهم، مدعيًا أن اجراء الانتخابات عبر البريد قد يفقد مصداقيتها بالتزوير .





و تظهر الاستطلاعات أن هجمات ترامب قوضت ثقة الناس بالحزب الجمهوري إذا ما كان التصويت عبر البريد.





وحذر عدد من قادة الحزب الجمهوري ترامب من رفضه لفكرة التصويت بالبريد ، معتبرين ذبلك قد يقود لخسارته.



