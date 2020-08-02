تقدر على تبديل فروها وتغير لونها.. ما لا تعرفه عن الأرانب البرية في سيناء



وتعتبر من أكثر الحيوانات حساسية للأمراض والظروف الطبيعيّة، بالإضافة إلى أنها حذرة جدًا وتهرب بسرعة عندما تشعر بأي خطر ، وتعيش الأرانب البرية ' في المروج والغابات والمراعي والغابات والصحاري والأراضي الرطبة.









حيث إنّ لحمها طيب المذاق ومفيد للصحة.' وتتعدّد ألوان الأرانب من اللون الرمادي والبني والأسود والأبيض والمرقّط بعدة ألوان، أرجلها الخلفية أطول من الأماميّة بالإضافة إلى أنها أقوى.



كما تتمتع بأذنين طويلتين، ممّا يدل على أنّ حاسة السمع قوية لديها، لديها أسنان أمامية قوية وبارزة لمساعدتها على أكل الفاكهة والخضار، وحاسة الشم لديها قوية جدًا.



ويقول المهندس عبدالله الحجاوي ' رئيس جمعية حماية البيئة بمحافظة شمال سيناء ' ان هناك نوعان من الأرانب هما: الأرانب البلدية أو الأليفة، والتي يتم تربيتها في المنازل بظروف خاصة، والنوع الثاني هي الأرانب البريّة والتي تعيش في الصحراء والبر، وغالبًا ما تكون فريسة سهلة للطيور الجارحة والصقور، أو من خلال قنصها من قبل الإنسان لأكل لحومها.حيث إنّ لحمها طيب المذاق ومفيد للصحة.' وتتعدّد ألوان الأرانب من اللون الرمادي والبني والأسود والأبيض والمرقّط بعدة ألوان، أرجلها الخلفية أطول من الأماميّة بالإضافة إلى أنها أقوى.كما تتمتع بأذنين طويلتين، ممّا يدل على أنّ حاسة السمع قوية لديها، لديها أسنان أمامية قوية وبارزة لمساعدتها على أكل الفاكهة والخضار، وحاسة الشم لديها قوية جدًا.

وقال أنّ الأرانب لا تمشي كما الحيوانات الأخري بل تقفز على قوائمها الخلفية بمساعدة قوائمها الأمامية، حيث تستطيع الأرانب القفز بسرعة (30) كيلومترًا بالساعة في حال مطاردتها، يصل طول الأرنب كامل النمو قرابة ( 40) سنتمترًا، وبوزن يقارب ٢ركيلوجرام ، والإناث أكبر حجمًا من الذكور.



ويعتبر ارنب الجبل البري من الحيوانات الليلية التي تتبع فصيلة الثدييات , يختلف عن الأرنب العادي في صفات كثيرة وفي طريقة ومكان العيش .



حيث تلد الأرانب 9 أجنة في كل مرة ' يلدون وسط حفرة مبطنة بالأعشاب وفرو والدتهم ' وتحاول الأم الابتعاد عن مكان الأجنة بقدر المستطاع؛ حتى لا تلفت الأنظار للحيوانات المفترسة لمكانهم ' حيث تنمو الأطفال بسرعة و يستمروا في العيش سواسية كعائلة واحدة.



ويمكن أن يعيش الأرنب البري ، حتى 10 سنوات ، وهي تتكاثر بسرعة كبيرة ويمكن أن يكون هذة مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ حيث يمكن أن يصبحوا آفات وعائلات.



وتحب الأرانب أن تأكل العشب، والخضروات، والفراولة البرية، وحتى الزهور خلال فصل الصيف، وفي فصل التاء سوف يأكلون اللحاء من الأشجار.



و تعاني الأرانب البرية معاناة كبيرة في حياتها البرية خصوصًا أرنب الجبل البري ' حيث يضطر إلى الهبوط من أعلى الجبل والصعود مرات عديدة للبحث عن الطعام , فغالبًا ما يصعب الحصول على النباتات التي تمثل الغذاء الأساسي لهذا الحيوان في مثل هذه البيئة الجبلية الباردة .



و تمتلك الأرانب الجبلية البرية قدرة مذهلة على تبديل فروها وتغير لونه تبعًا للموسم , ففي فصل الشتاء وعند هطول الثلوج يتحول لون فروها إلى اللون الأبيض . كما تمتلك قدرة هائلة على المشي على الجليد بكل سهولة وسلاسة .



ويقول نجيب ابو مالك ' ان الارنب البري يعتبر من أشهر الحيوانات صغيرة الحجم والتي تملك سيط وشهرة كبيرة جدًا لدى راغبي صيدها، والمتعارف عليه أن الملوك والقادة يكونوا سواء في هواية صيد الأرانب كبيرة الحجم وهي البرية.



كما تعتبر الأرانب الجبلية مطمعًا للكثير من الحيوانات المفترسة وذلك لدسامة وكثافة لحمها .



ويعد الارنب البري ، من الحيوانات والمخلوقات اللطيفة وجميلة الشكل والمظهر، ومشهي وطيب المذاق، وفي بعض الدول التي يعتقد فيها أن أقدام الأرنب تجلب لك الحظ الجيد.



وقال ، ان طرق صيد الارانب طريقة الصيد بالسلوقي (نوع من أنواع الكلاب السريعة) وعند رؤية الأرنب يتم إطلاق السلوقي باتجاه الأرنب فيطارده حتى يُمسك به، وهذا النوع من الكلاب يكون مدرّبًا على هذه الطريقة من الصيد ، حيث يمسك الأرنب من رقبته ويحضره للصياد دون أن يمزق من جسم الأرنب شيئًا.



ويمكن صيد الأرانب كذلك بالبندقية الخرطوش ' كما يمكن الصيد باستخدام الصقور "شاهين "المدرب على الصيد.

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ويمكن صيد الأرانب كذلك بالبندقية الخرطوش ' كما يمكن الصيد باستخدام الصقور "شاهين "المدرب على الصيد.اقرا ايضا: