جامعة المنيا تنعي أستاذة ضحت بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها

نعت جامعة المنيا ورئيسها الدكتور مصطفى عبد النبي والاساتذة وطلابها وجميع العاملين بها الدكتورة أمل عبد الحميد مدرس مساعد بكلية العلوم والتي ضحت بحياتها من أجل إنقاذ زوجها ونجلها في خصومة ثأرية بين عائلة زوجها وآخرين حيث دفعت حياتها لإنقاذ زوجها وطفلها أثناء هجوم مسلح تعرض له زوجها بسبب خصومة ثأرية.





تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارا من العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من رئيس مباحث مركز المنيا ، يفيد بمقتل " الدكتورة أمل عبد الحميد " مدرس مساعد بكلية دار العلوم جامعة المنيا ومقيمة بعزبة ابو حماد التابعة لقرية الحواصلية بمركز المنيا ، بطلق ناري وإصابة زوجها المدعو " اسامة " بطلق ناري بالبطن .





وأمر اللواء محمود خليل مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته عضوية العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية والعميد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية والعقيد علاء جلال رئيس فرع جنوب والعقيد وائل صديق مأمور مركز المنيا





وتوصل فريق البحث أن واقعة القتل بسبب ثأر بين عائلة " عاشور جابر " وعائلة " حمدي داخلي " ، وتعود أحداث الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين العائلتين منذ ثلاث شهور





أسفرت المشاجرة عن إصابة مؤمن حمدي داخلي بـ 6 غرز مما استدعى قيام عائلة العائلة بضرب نجل عاشور ابو جابر فلقى مصرعه





وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي 3 أشخاص من اولاد " حمدي داخلى " مرتكبي عملية القتل .





وأشارت التحريات الأولية، إلى أنه اثناء ذهاب الدكتورة " أمل عبد الحميد " وزوجها " اسامه " وطفلها الصغير ، الي منزل والدها لتقديم تهنئة العيد ، وعند الوصول إلي منزل والدها ، قامت عائلة " عاشور ابو جابر " ، بإطلاق أعيرة نارية عليهم ببندقية آلية وقامت الدكتورة بالتصدي للأعيرة لإنقاذ زوجها وطفلها الصغير من الرصاص ، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بطلقة فى الرقبة ، وأصيب زوجها" أسامة "ب4 طلقات متفرقة بالبطن وتم إجراء عملية جراحية له في بطنه ، ونجاه الطفل الصغير من هذا الحادث .



