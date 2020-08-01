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أخبار العالم

إصابة وزير القدس فى الحكومة الإسرائيلية بفيروس كورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:10 م
وزير القدس الإسرائيلي
وزير القدس الإسرائيلي رافي بيرتس
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" أن وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن 11 شخصا توفوا وأصيب 1358 آخرون، بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة في إسرائيل، موضحة أن عدد الوفيات بلغ 523 منذ بداية الجائحة.


وأضافت الوزارة في بيان، أن "عدد مرضى كورونا بلغ 72163 حتى الساعة 19:50 من مساء يوم السبت".

وذكرت أن هناك 328 حالة خطيرة، و95 حالة تخضع للعلاج بمساعدة جهاز التنفس الاصطناعي.

وأفادت ان 45098 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض، مشيرة إلى أن عدد المرضى النشِطين، قد وصل إلى 26542.
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