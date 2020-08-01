AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اتهام إبراهيم عيسى بسرقة فكرة صاحب المقام من فيلم إسرائيلي| تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:37 م
فيلم صاحب المقام
فيلم صاحب المقام
Advertisements
نبيل العدوى
شن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى حملة كبيرة ضد الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "صاحب المقام"، واتهموه بسرقة فكرة فيلمه الجديد من عمل إسرائيلي.
 

وطالت الإتهامات الكاتب المثير للجدل بعد ساعات من طرح "صاحب المقام" عبر منصة شاهد، بسبب التشابهات الجوهرية مع فيلم "مكتوب" الإسرائيلي. 


فيلم "مكتوب" تم إنتاجه عام 2017، وتدور أحداثه حول إثنين من اللصوص كان نجاتهما من الموت في إنفجار قنبلة سببًا في مراجعتهما أنفسهما خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان؛ وأدركا أن الحادث رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، وقررا التوجه نحو حائط المبكى وهناك وجدا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، وقررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق الأمنيات وأمنيات الذين يتركون رسائلهم إلى الله وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم.


كان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الجاري، بدور العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه عبر المنصة الإلكترونية بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد بـ 25% فقط.


صاحب المقام، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، إخراج محمد العدل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. منصة VIP تعرض فيلم صاحب المقام في عيد الأضحى

يسرا تروج لفيلم صاحب المقام بهذه الطريقة.. شاهد

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد

ببرومو تشويقي.. شاهد يسرا تروج لفيلم صاحب المقام

فيلم صاحب المقام مطلوب على جوجل

يسرا تروج لـ فيلم صاحب المقام.. شاهد

ترشيحاتنا

لا شماتة في المرض أو الموت.. الحضري يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ بعد وعكته صحيًا

حلم تركي آل الشيخ.. ألميريا يحتاج الفوز فى مباراتين للصعود إلى الدوري الإسباني

عزومة بدوية| كيف احتفل الخطيب ومجلس الأهلي بعيد الأضحى.. شاهد

احجز كنيستك بـ أبليكيشين... كيف غيرت كورونا نظام الكنائس فى مصر؟

أمطار وسيول في السودان.. واجراءات عاجلة من الحكومة

بعد بيعها بسعر أعلى من المعلن.. سيارة حماية المستهلك ترد 20 جنيها للمشتري عن كل كيلو لحم

AdvertisementS

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

العودة خلال شهر.. النواب يكشف تفاصيل إلغاء الرحلات المتجهة للكويت

عزومة بدوية| كيف احتفل الخطيب ومجلس الأهلي بعيد الأضحى.. شاهد

وفاء نادر.. أستاذة جامعية تضحي بحياتها لإنقاذ زوجها وابنها فى حادث ثأر بالمنيا.. تفاصيل

نزيف الثأر يتواصل| مقتل أستاذة بجامعة المنيا وإصابة زوجها بالرصاص

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

تعليم البرلمان تبحث التصور النهائي لخطة العام الدراسي الجديد

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحضان.. زوجة أحمد الفيشاوي تخطف الأنظار | شاهد

بـ مايوه جذاب.. نسرين أمين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة