اتهام إبراهيم عيسى بسرقة فكرة صاحب المقام من فيلم إسرائيلي| تفاصيل

شن عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى حملة كبيرة ضد الكاتب الصحفي، إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "صاحب المقام"، واتهموه بسرقة فكرة فيلمه الجديد من عمل إسرائيلي.





وطالت الإتهامات الكاتب المثير للجدل بعد ساعات من طرح "صاحب المقام" عبر منصة شاهد، بسبب التشابهات الجوهرية مع فيلم "مكتوب" الإسرائيلي.









فيلم "مكتوب" تم إنتاجه عام 2017، وتدور أحداثه حول إثنين من اللصوص كان نجاتهما من الموت في إنفجار قنبلة سببًا في مراجعتهما أنفسهما خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان؛ وأدركا أن الحادث رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، وقررا التوجه نحو حائط المبكى وهناك وجدا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، وقررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق الأمنيات وأمنيات الذين يتركون رسائلهم إلى الله وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم.









كان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى الجاري، بدور العرض السينمائية، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت عرضه عبر المنصة الإلكترونية بسبب تحديد طاقة استيعاب بالسينمات من الرواد بـ 25% فقط.









صاحب المقام، بطولة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومي فؤاد، إخراج محمد العدل.



