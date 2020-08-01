جيرارد: صلاح افضل محترف افريقي في تاريخ ليفربول

يرى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب رينجرز الاسكتلندي، أنّ نجمنا المصري محمد صلاح، هداف الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
صلاح للموسم الثالث على التوالي، ظهر بشكل جيد مع الريدز، وسجّل 19 هدفًا، ليُساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول مُنذ 30 عامًا.
وقال جيرارد في تصريح مُقتضب نقلته شبكة "senego" الإفريقية: "مو صلاح؟ إنه أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".
صلاح مع ليفربول وتشيلسي خاض 121 مُباراة في البريميرليج، وسجّل 75 هدفًا، وقدم 33 تمريرة حاسمة.