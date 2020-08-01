شيفروليه تكشف عن أحدث نسخة من Colorado رباعية الدفع





وأصبح الهيكل اكثر انسيابيه ومقاومة للهواء وتغير تصميم شبك غطاء المبرد وكذلك تصميم ممتصات الصدمات الامامية والخلفية.







وتتميز السيارة بأقراص مميزة مصنوعة من الكروم وعلى مصابيح أمامية جديدة فيها 3 وحدات إضاءة بتصميم مميز وعلى مصابيح ضباب مختلفة أيضا .









كما ستطرح s10 بعد انواع من المحركات ومحركات SIDI Flex بسعة 2.5 لتر وعزم 197 و206 أحصنة، ومحركات تيربوديزيل بسعة 2.8 ليتر بعزم 200 حصان، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ثا في ظرف 10 ثوان تقريبا.









وجهزت هذه السيارة بـ 6 وسائد حماية هوائية، وبمنظومة طوارئ إلكترونية لحمايتها من الحوادث، وبحساسات مسافات لركنها بشكل آمن.





ومن المفترض أن تتراوح أسعار هذه السيارات في الأسواق العالمية ما بين 24300 ،40000 دولار وفقا للمواصفات التي يرغب المشترى بالحصول عليها.

على مدار السنوات الخمس الماضية أصبحت سيارات colorado من أشهر السيارات البيك آب وأكثرها مبيعا لذلك قررت شيفروليه تعديل هذه السيارات وجعلها اكثر عصرية وتميزا .كما تأتي هذه النسخة المعدلة الجديدة من هذه السيارات بهياكل بنفس طول سيارات Colorado الحالية ولكنها حملت العديد من التعديلات والتي طالت التصميم الخارجي .