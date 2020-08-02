أنوشكا: اترفدت من المدرسة بعد ضرب زميلة لي.. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد فيروس كورونا، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخص فجأة، مضيفة:" شعرت بقيمة اليوم العادى".
وروت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تفاصيل مشاجرة لها مع زميلة لها في المدرسة، قائلة :" تشاجرت مع صديقة لي وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة أسبوع ".
وعن ذكرياتها مع عيد الاضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتى لانى هربت خروف العيد قبل ذبحه، والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس".
وروت الفنانة أنوشكا، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة:" كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك".
وأضافت انوشكا "، :" حدثت علاقة بيني وبين الخروف وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني".