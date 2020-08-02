أنوشكا: اترفدت من المدرسة بعد ضرب زميلة لي.. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا ، إن حياتها تغيرت بعد فيروس كورونا، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخص فجأة، مضيفة:" شعرت بقيمة اليوم العادى".





وروت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تفاصيل مشاجرة لها مع زميلة لها في المدرسة، قائلة :" تشاجرت مع صديقة لي وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة أسبوع ".





وعن ذكرياتها مع عيد الاضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتى لانى هربت خروف العيد قبل ذبحه، والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس".



