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توك شو

أنوشكا: اترفدت من المدرسة بعد ضرب زميلة لي.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:01 ص
انوشكا
انوشكا
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هاني حسين
قالت الفنانة أنوشكا، إن حياتها تغيرت بعد  فيروس كورونا، حيث إنه من الممكن أن تفقد شخص فجأة، مضيفة:" شعرت بقيمة اليوم العادى".

وروت انوشكا في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، تفاصيل  مشاجرة لها مع زميلة لها في المدرسة، قائلة :"  تشاجرت مع صديقة لي وضربتها بسبب جواب، واترفدت من المدرسة أسبوع ".

وعن ذكرياتها مع عيد الاضحى المبارك قالت أنوشكا: "اتعاقبت من عائلتى  لانى هربت خروف العيد قبل ذبحه، والرحمة لاتتجزأ لذلك من يعذب حيوان فهو شخص غير رحيم من الأساس".

وروت الفنانة أنوشكا، قصة قيامها بتهريب خروف قبل ذبحه، قائلة:" كان عندي 12 سنة عندما فعلت ذلك".

وأضافت انوشكا "، :" حدثت علاقة بيني وبين الخروف  وقررت تهريب الخروف قبل ذبحه في اليوم الثاني".
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