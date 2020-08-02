برلماني: فيروس كورونا سبب توقف رحلات الطيران مع الكويت





وأضاف النائب محمد عبده، لـ "صدى البلد"، أنه من حق أي دولة أن تحمي أبناءها بالشكل الذي تراه صحيحا، لاسيما وأن العالم كله يعيش حالة من الفزع بسبب الوباء العالمي.









وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا مجال لاستغلال بعض المغرضين لهز العلاقات بين البلدين، حيث إنها علاقات تاريخية لا يمكن بأي حال المساس بها.





وأعلنت مصر للطيران، عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت وناشدت مصر للطيران عملاءها ضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصر للطيران على رقم ١٧١٧ أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين

قال محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، إن تعليق الرحلات بين مصر والكويت ليس فيه تعنتًا على الإطلاق، بل إنه يعود إلى انتشار فيروس كورونا.وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدني، أن توقف الرحلات لا يقتصر فقط على مصر وإنما مصر تعتبر دولة من بين 31 دولة تم تعطيل الرحلات إليها، وهذا يؤكد عدم وجود تعنت.