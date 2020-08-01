السكة الحديد: 30% زيادة في سعر تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة|تفاصيل

قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إن نسبة زيادة التذاكر في الدرجة الثانية 150%، كما أن التطوير شمل الكراسى ورفع كفاءة العربات والتطوير يشمل السكة الحديد والجرار ونظم الإشارات.









ونوه عبد التواب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، إلى أن هيئة السكة الحديد المصرية تقوم بتشغيل حوالى 880 قطارًا فى اليوم.









وأشار إلى أن الزيادة الجديدة على اسعار تذاكر القطارات شملت حوالى 174 قطارًا فقط، من إجمالى ما يتم تشغيله.









ولفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن نسبة زيادة اسعار تذاكر قطارات الدرجة الثانية المكيفة 30%، كما أن نسبة زيادة تذاكر قطارات القطار الإسباني وصلت لـ 30% فقط.



