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أخبار العالم

محكمة تركية ترفع الحظر عن وقفات المثليين | تفاصيل جريئة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:51 م
مظاهرة للمثليين في
مظاهرة للمثليين في تركيا
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قسم الخارجي
ذكر موقع "تركيا الآن" أن المحكمة الإدارية السابعة في أنقرة رفعت، أمس الجمعة، الحظر عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي تنظمها مجموعات من المثليين في تركيا، وقالت المحكمة في حيثيات القرار إن الحظر "ينافي حقوق الإنسان".

وأوضحت وكالة "ميزوبوتاميا" التركية، أن مكتب رئيس جامعة الشرق الأوسط في أنقرة قد أصدر قرارًا بحظر "مسيرة الفخر" التي ينظمها المثليون الجنسيون في تركيا منذ عام 2017، ولكن المحكمة الإدارية السابعة بأنقرة رفعت اليوم الحظر عنها معتبرة أن هذا الحظر مناف لحقوق الإنسان.


وأضافت الوكالة أن المحكمة قد اعتمدت في قرارها على نص المادة التاسعة لحقوق الإنسان، وقررت رفع الحظر باعتبار أن جميع المواطنين لهم حرية التعبير عن أرائهم ومعتقداتهم.

ووفقًا لآخر مسح أجرته شركة أوراسيا  ريسيرش Eurasia Research ، تستمر نسب التأييد لحزب العدالة والتنمية الرئيس التركي رجب أردوغان في الانخفاض والتراجع، مع ارتفاع حدة النقد الدولي لمغامرات الرئيس الخارجية في سوريا وليبيا وحوض المتوسط، وفقا لصحيفة حريتت التركية.

وبحسب البحث ، فإن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون بنعم إذا كان أردوغان هو المرشح للرئاسة في الانتخابات القادمة، "فلم تتعد  38.9 %، أما نسبة الذين قالوا  فكانت 46.8%.

ووفق الاستطلاع ، أشار المواطنون إلى إن الاقتصاد والبطالة إضافة إلى المغامرات  الخارجية المليئة بالمخاطر ، تعد  أكبر المشاكل التي تواجهها تركيا، والتي رأوا أن أردوغان ساهم في تدهورها.

ووجد نحو 60 % أن أردوغان فشل في اشعار المواطن بالأمان ولم يساهم في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد، خاصة   مع تفاقم   المشكلات والبطالة مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
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