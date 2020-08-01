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أخبار البلد

الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:01 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
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محمد وديع
علق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على الإنذار الملاحى الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى فى الفترة من 21 يوليو الى 2 اغسطس.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية،  مؤكدًا على أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط،  ومشددًا على أن مصر لا تعترف بأي نتائج  أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.

ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية  قد أودعت اعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
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الخارجية تحذر تركيا من العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية

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