محافظ الشرقية: الأمن سيصدر قرارا بشأن مخالفي صلاة العيد المتحفظ عليهم

قال الدكتور محمود غراب محافظ الشرقية، إن مديرية الطب البيطري ضبطت 51 مخالفة للذبح خارج السلخانة، وما زالت الحملات مستمرة في المحافظة.





وتابع غراب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، إنه تم تحديد غرامة 5 آلاف جنيه للذبح في الشوارع، ورصد 22 حالة مخالفة لتعليمات الذبح وسيتم تغريمهم.





وعن تأدية أهالي كفر العمدة بالشرقية صلاة العيد في الشوارع رغم منعها، قال إن ما فعله الأهالي مخالف للقانون، لافتا إلى أن الأمن تعامل معهم وتحفظ على المواطنين المشاركين في هذه الصلاة.





ونوه إلى أن هذه الواقعة حدثت في عدة أماكن وجرى التعامل معهم من خلال مديرية الأمن، موضحا أن المديرية ستصدر قرارا بشأنهم قريبا.