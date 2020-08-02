أسرع زيت يجعل شعرك طويلا بجنون

تشكو بعض الفتيات من مشكلة الشعر القصير الذى لا يطول بسهولة، ويحاولن جاهدين في التغلب على تلك المشكلة ولكن دون جدوى.. كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تجعل الشعر يطول سريعا وبجنون.





زيت الخروع لتطويل الشعر

يعد زيت الخروع أحد أهم الزيوت المفيدة لصحة الشعر، بسبب احتوائه على حمض الريسينوليك الذي يقوم بدوره بحماية الشعر من التقصف والتساقط.





ويتم استخراج زيت الخروع من نبات الخروع، ويكون ذو رائحة كريهة، ولونه أصفر باهت.





يحتوى زيت الخروع على الأوميجا3 بكثرة، كما أنه له خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم.





ويحتوى على البروتينات والمعادن وفيتامينe المهمين جدًا لصحة الشعر والبشرة.





طريقة استخدام زيت الخروع لتطويل الشعر كالتالي:

نقوم بتدفئة القليل من زيت الخروع.

يوضع زيت الخروع على جذور الشعر.

يدلك الشعر لمدة 15 دقيقة.

يترك الزيت على الشعر من المساء إلى الصباح.

يتم تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.