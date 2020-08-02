إيمريك أوباميانج.. عندما تصنع «تيري هنري» في منزلك

أعاد الفهد الجابوني إيمريك أوباميانج إلى أذهان عشاق آرسنال ذكريات جميلة عاشتها الجماهير مع الفرنسي تيري هنري أسطورة الجانرز وصاحب آخر لقب دوري توج به النادي.





ومع أن المقارنة ستكون ظالمة ولكن المفاجأة أن أوباميانج رقميا لا يقل عن هنري، حيث وصل أوباميانج ليكون أسرع لاعب في تاريخ أرسنال يصل إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي، بعد مشاركته في 79 مباراة فقط، متخطيًا الأسطورة هنري الذي احتاج للعب (83 مباراة) لتسجيل 50 هدفا.





وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أوباميانج رفع بذلك رصيده إلى 70 هدفًا بقميص آرسنال، في جميع المسابقات، منذ بداية مسيرته مع الجانرز في فبراير 2018.







وبات الجابوني أكثر لاعب من البريميرليج، تسجيلًا للأهداف خلال هذه الفترة، متفوقًا على الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي أحرز 68 هدفًا.





وحسم نادي ارسنال لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لصالحه للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، بعد فوزه على تشيلسي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

كما أصبح أوباميانج أكبر لاعب سنًا، يسجل لآرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك عن عمر 31 عامًا و44 يومًا، منذ بوب جون الذي هز شباك نيوكاسل عام 1932، وعمره 33 عامًا و80 يومًا.