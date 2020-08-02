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فن

محمد عبد الرحمن: فريق عمل جمجوم وبم بم تعاون في تحضير شخصيتي بالمسلسل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن كواليس تحضيرة لشخصيته بمسلسل جمجوم وبم بم الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق.


وقال لـ"صدى البلد" أنه جلس مع فريق عمل المسلسل وبدأوا يتناقشوا فى تفاصيل الشخصية وكيفية ظهورها على الشاشة والملابس المناسبة لها، حتى وصلوا للشكل النهائي.


وأضاف: "كل الناس اللى موجودين ناس بروفيشنال وشاطرين جدا في كل الاقسام وكنا كلنا بنقعد مع بعض في كل حاجة ونتناقش لحد مانوصل للشكل اللى خرج على الشاشة".


يذكر أن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، بدأ عرضه الأسبوع الماضي عبر منصة "شاهد" الإلكترونية.


مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، تأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.


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