ملفات ملتهبة .. خبير كويتي: بعض أبناء الأسرة الحاكمة يسعون لإفشال وزير الداخلية

زعم الخبير الدستوري الكويتي وأستاذ القانون العام، محمد المقاطع، أن وزير داخلية بلاده أنس الصالح يواجه حربا من قبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الكويت.





وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، قال المقاطع إن تولي الصالح وزارة الداخلية قابله اعتراض من قبل بعض أبناء الأسرة، الذين يسعون لإفشاله بسبب جديته في فتح ملفات وصفها بالملتهبة، على حد قوله.





وبخصوص استجواب وزير الداخلية والتلميح لاتهامه بالتربح، قال المقاطع إن رأيه أعلنه من عام 2000 وهو أن تملك الوزير لأسهم في شركة، جائز دستوريًا وتعاملها مع الدولة ليس محظورًا أو تربح.





وأشار المقاطع إلى أن محور قيود الناخبين مُلح ومستحق، مطالبًا بالاستماع للطرفين والحكم بعدها.





وناشد المقاطع وزيري الداخلية والمواصلات، لمنع سفر الأشخاص الذين تقع عليهم شبهات مالية، مستغربا عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق هؤلاء.





كما دعا النيابة العامة للعمل على حجز أموال المشتبه بهم قبل محاولة تهريبها إلى الخارج أو إخفائها.