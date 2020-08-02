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اقتصاد

تراجع الصادرات من الملابس الداخلية بنسبة 14% وملابس الأطفال 67% خلال 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة  أن صادرات مصر من “الملابس الداخلية” حققت تراجعا بنحو 14% لتبلغ 10 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار، وكذلك صادرات “ملابس الأطفال” بنحو 67% لتبلغ مليوني دولار مقابل 6 ملايين دولار وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى 2020.


وأشار التقرير الذي حصلت "صدى البلد " على نسخة منه إلى تراجع قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 24% لتبلغ 614 مليون دولار مقابل 806 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.


وأظهر التقرير وجود تحسن طفيف بصادرات الملابس خلال يونيو لتسجل 128 مليون دولار في مقابل 126 مليون دولار بنمو قدره 2%.

واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 58.5% من إجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 21% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري  لتبلغ 359 مليون دولار في مقابل 452 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2019.

وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 164 مليون دولار خلال الفترة من ”يناير- يونيو 2020″ في مقابل 241 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 23% لتبلغ نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنحو 18% لتسجل نحو 713 ألف دولار مقابل 604 آلاف دولار، بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنحو 17% لتبلغ 60 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار.

وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير إلى تراجع صادرات (المصنرات) خلال النصف الأول من  2020 بنحو 31% لتبلغ نحو 197 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.

وأرجع ذلك إلى انخفاض صادرات “تي شيرت-بولو شيرت” بنحو 15% لتسجل ما قيمته 165 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار، والأردية الرياضية لنحو 10 ملايين دولار مقابل 52 مليون دولار بتراجع 80%، والبنطلونات بنحو 55% لتبلغ 5 ملايين دولار مقابل 10 ملايين دولار.
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