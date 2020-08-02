تراجع الصادرات من الملابس الداخلية بنسبة 14% وملابس الأطفال 67% خلال 2020

أكد تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن صادرات مصر من “الملابس الداخلية” حققت تراجعا بنحو 14% لتبلغ 10 ملايين دولار مقابل 11 مليون دولار، وكذلك صادرات “ملابس الأطفال” بنحو 67% لتبلغ مليوني دولار مقابل 6 ملايين دولار وذلك خلال النصف الأول من العام الجارى 2020.

وأشار التقرير الذي حصلت "صدى البلد " على نسخة منه إلى تراجع قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 24% لتبلغ 614 مليون دولار مقابل 806 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.





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وأظهر التقرير وجود تحسن طفيف بصادرات الملابس خلال يونيو لتسجل 128 مليون دولار في مقابل 126 مليون دولار بنمو قدره 2%.





واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 58.5% من إجمالي صادرات الملابس المصرية، بالرغم من تراجعها بنسبة 21% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 359 مليون دولار في مقابل 452 مليون دولار خلال أول 6 أشهر من 2019.





وتراجعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الأوروبية لنحو 164 مليون دولار خلال الفترة من ”يناير- يونيو 2020″ في مقابل 241 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وكذلك للدول العربية بنحو 23% لتبلغ نحو 31 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار.





وارتفعت صادرات الملابس إلى الدول الأفريقية بنحو 18% لتسجل نحو 713 ألف دولار مقابل 604 آلاف دولار، بينما انخفضت إلى باقي دول العالم بنحو 17% لتبلغ 60 مليون دولار مقابل 73 مليون دولار.





وفيما يتعلق بصادرات الملابس الجاهزة وفقا لدرجة التصنيع أشار التقرير إلى تراجع صادرات (المصنرات) خلال النصف الأول من 2020 بنحو 31% لتبلغ نحو 197 مليون دولار مقابل 285 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.



