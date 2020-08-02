لمطالبته بالاستقالة.. 10 آلاف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو وحكومته

أفادت القناة 13 العبرية اليوم الأحد بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 12 إسرائيليا من الذين شاركوا فى تظاهرات ضد بنيامين نتنياهو وحكومته، مساء أمس في شارع بلفور في مدينة القدس.



وقالت القناة الـ13 العبرية، إن الشرطة اعتقلت المتظاهرين، بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وخرقهم النظام العام بعد انتهاء المهلة المحددة لهم للتظاهر.



وبحسب القناة العبرية، شارك حوالي 10 آلاف إسرائيلي، في التظاهرات التي جرت أمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، وطالبوا خلالها باستقالة نتنياهو وحكومته.



وأضافت القناة، أن مئات الاسرائيليين، تظاهروا ضد نتنياهو، وسط تل أبيب، وأمام منزله بقساريا، مطالبين باستقالته في ظل الاتهامات التي وجهت له بعدة قضايا فساد.



وأشارت القناة، الى أن موجة التظاهرات ضد نتنياهو، جاءت في أعقاب فشل نتنياهو وحكومته، في إدارة الأزمة الاقتصادية، المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19 في إسرائيل.

