رجال الأعمال المصريين: فرض رسوم وقائية على البليت يتفق مع بنود التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية

وقال «عبد المجيد» فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البيليت ، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية.





وأشار إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبيليت.





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وأكد أنه أثبت فى دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة فى العالم بإصدار حكم ضد مصلحة الدولة، وأن القرار يتفق أساسا مع بنود حماية الصناعة الوطنية فى إطار اتفاقية التجارة العالمية.