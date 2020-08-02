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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: فرض رسوم وقائية على البليت يتفق مع بنود التجارة العالمية لحماية الصناعة الوطنية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 12:33 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أكد المستشار يحيى عبد المجيد، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حكم محكمة القضاء الإداري بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبه المصنعة «البيليت» يحقق مصلحة وطنية للصناعة المصرية وللمواطن فى نفس الوقت.
 
وقال «عبد المجيد» فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة 3 سنوات على واردات البيليت، استند إلى أسباب صحيحة تبرره مستهدفة الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية.

وأشار إلى أن الحكم صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبيليت.

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وأكد أنه أثبت فى دفوعه لتأييد القرار أنه لم تقم محكمة فى العالم بإصدار حكم ضد مصلحة الدولة، وأن القرار يتفق أساسا مع بنود حماية الصناعة الوطنية فى إطار اتفاقية التجارة العالمية.
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