تفاوتات فى التعرض لتلوث الهواء على الرغم من انخفاض معدلاته

ومن المرجح أن تتعرض المجتمعات الفقيرة والأقليات لتلوث الهواء أكثر من أولئك الذين يعيشون في الأحياء الأكثر ثراء..ولكن حتى الآن لم يتم إجراء تحليل كبير لفهم ما إذا كانت هذه التفاوتات تتغير بمرور الوقت وكيف ، حسب قول الباحثين.





وبالنسبة للدراسة الجديدة، جمع الباحثون في جامعة فيرجينيا ما قيمته 36 عامًا من السجلات حول الجسيمات الدقيقة ، الجسيمات التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومتر ، مع بيانات التعدادات الأمريكية من أجل تصنيف المجتمعات من الأقل إلى الأكثر تلوثًا لكل عام بين عامي 1981 و 2016 .. كشفت البيانات – المفصلة التى نشرت فى مجلة " العلوم" - عن مستوى ملحوظ من الإستمرارية .. عبر الجدول الزمني لمدة 36 عامًا ، ظلت الأماكن الأكثر تلوثًا هي الأماكن الأكثر تلوثًا.





وقال الدكتور "جوناثان كولمر"، الاستاذ المساعد قسم الإقتصاد فى جامعة "واشنطن": تلفت النتائج التى توصلنا إليها الانتباه إلى نطاق وحجم واستمرارية التفاوقت في تلوث الهواء في الولايات المتحدة " .





وتشير الدراسات إلى أن الهواء القذر يرسل كل عام حوالي 5.5 مليون شخص حول العالم إلى قبر مبكر. لكن في الولايات المتحدة ، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بشكل مطرد. حددت إحدى الدراسات انخفاض إجمالي وفيات تلوث الهواء بمقدار النصف بين عامي 1990 و2010.. إذا كان هناك جانب مضيء لأحدث الأبحاث ، فهو أن المجتمعات الغنية والفقيرة .. قد شاركت على قدم المساواة في تخفيضات تلوث الهواء التي تم قياسها على مدى العقود القليلة الماضية.





وقال الباحثون "وجدنا أن تخفيضات التلوث كانت أكبر في المناطق التي كانت أكثر تلوثًا في عام 1981 ولكن هذه المواقع بدأت من نقطة بداية أعلى بكثير".





وأضافوا "شهد كل مكان انخفاضًا بنسبة 60 إلى 70 في المائة بين عامي 1981 و 2016".. في حين أن جودة الهواء أفضل مما كانت عليه من قبل ، فإن تلوث الجسيمات لا يزال يمثل مشكلة بيئية خطيرة في أجزاء كثيرة من البلاد.





وتشير أحدث الأبحاث إلى أنها لا تزال مشكلة أكبر بكثير في المجتمعات الفقيرة والمجتمعات الملونة .. كما يمكن أن يؤدي استنشاق الهواء الملوث إلى تفاقم وتفاقم مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك الربو والسكر وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. المشاكل الصحية التي تفاقمت بسبب التلوث هي العديد من نفس المشاكل التي تؤثر بالفعل بشكل غير متناسب على مجتمعات الأقليات.





ويأمل الباحثون أن يتمكنوا ببساطة من خلال تفصيل المشكلة ، من رسم مسار للتقدم - وإلهام الآخرين للقيام بنفس الشيء .. وأشاروا إلى أن المبادئ التوجيهية الفيدرالية والخاصة بالولاية إلى تمتع جميع الأشخاص بنفس الدرجة من الحماية من المخاطر البيئية وتجادل بأنه لا يجب أن تتحمل أي مجموعة حصة غير متناسبة من التلوث. على هذه الجبهة نحن تقصير".