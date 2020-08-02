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مها أبو بكر: دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة المصرية.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:30 ص
مها أبو بكر
مها أبو بكر
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ريهام فيكتور لطيف
قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إن دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للمرأة والبيئة الحاضنة للقانون.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الدستور قام بتعديلات كبيرة ناصفة للمرأة منها حق المرأة فى 25% من المجالس النيابية. 

وأشارت عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إلى أنه تم تغليظ العقوبة لمن يفلت من أداء النفقة سواء للمرأة أو الطفل، القيادة السياسية لن توافق بعد اليوم على أى قرار ضد المرأة.

وتابع أن التعديلات الحاضنة لقانون التحرش حصل فيه تغير وجهة نظر من زاوية اخرى خارج إطار ملابس الفتيات وإنما عقاب كل من تعدى على حقوق المرأة.

وأكدت أننا ننصح كل الفتيات بمراعاة الزى والعادات المصرية وإنما لا بد من تعرف ما لها وما عليها لزيادة وعى الفتيات بحقوقهم.
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