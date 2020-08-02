مها أبو بكر: دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة المصرية.. فيديو

قالت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إن دولة 30 يونيو انتصرت للمرأة فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية للمرأة والبيئة الحاضنة للقانون.





مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن الدستور قام بتعديلات كبيرة ناصفة للمرأة منها حق المرأة فى 25% من المجالس النيابية. وأضافت





وأشارت عضو لجنة المرأة فى نقابة المحامين، إلى أنه تم تغليظ العقوبة لمن يفلت من أداء النفقة سواء للمرأة أو الطفل ، القيادة السياسية لن توافق بعد اليوم على أى قرار ضد المرأة.





أن التعديلات الحاضنة لقانون التحرش حصل فيه تغير وجهة نظر من زاوية اخرى خارج إطار ملابس الفتيات وإنما عقاب كل من تعدى على حقوق المرأة وتابعوإنما



