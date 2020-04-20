غادة عبد الرازق: أعشق تجسيد الشخصيات القوية عشان أجيب حق المرأة.. فيديو

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على مسلسلها "سلطانة المعز" المزمع عرضه في موسم رمضان المقبل، قائلة: "اسم المسلسل في البداية كان "سلطانة" وبعد ذلك تم تغيره إلى "سلطانة المعز".







وأشارت إلى أنها تحب دومًا تقديم الشخصية القوية في جميع أعمالها، وذلك لكونها جزءا من شخصيتها وحرصها على تجسيد دور المناصر للمرأة قائلة: "بحب الأدوار اللي بأجيب فيها حق المرأة زي ما بيقولوا ".







وقالت غادة عبد الرازق، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، إن المسلسل يمثل إضافة فنية جديدة لها قائلة "هيفرق كتير".







وحول أجواء التصوير في ظل أزمة كورونا وضيق الوقت قالت "نكثف التصوير لكننا نتخذ كل الاحتياطات اللازمة ونحرص على التباعد الاجتماعي".





وأضافت غادة عبد الرازق: "أخاف من كورونا بالفعل لكننا نتخذ جميع الاحتياطات.. وبعيدة عن ابنتي وأولادها وعازلة نفسي تمامًا عنهم.. ماقدرش اقترب منهم أخرج في الصباح الباكر وعندما أعود يكونوا نائمين".





ونوهت الفنانة غادة عبد الرزاق إلى أنه تم الانتهاء من تصوير نحو 60-65% من المسلسل وسيكتمل التصوير في شهر رمضان.