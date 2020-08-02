المصائب تدب في تشيلسي.. تأكد غياب ثنائي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أن الثنائي كريستيان بوليسيتش، وسيزار أزبيليكويتا سيغيبان عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، بعد تعرضهما للإصابة أمام آرسنال في المباراة التي خسرها فريقهما أمس، السبت، بنهائي كـأس الاتحاد الإنجليزي.
وقال لامبارد للصحفيين عقب نهاية المباراة: "لا أعلم بعد حجم إصابتهما، لكني أعرف أنها عضلات الفخذ الخلفية، وسيخضعا لفحص بالأشعة ويتم تقييم حالتهما خلال الأيام القليلة الماضية".
وأضاف: "لن يكونا جاهزين بالتأكيد للعب في الأسبوع المقبل".
ويحل تشيلسي ضيفا على بايرن ميونخ، السبت المقبل، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، علمًا بأنه خسر 3-0 في لقاء الذهاب.