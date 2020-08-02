المصائب تدب في تشيلسي.. تأكد غياب ثنائي الفريق عن موقعة بايرن ميونخ

وقال لامبارد للصحفيين عقب نهاية المباراة: "لا أعلم بعد حجم إصابتهما، لكني أعرف أنها عضلات الفخذ الخلفية، وسيخضعا لفحص بالأشعة ويتم تقييم حالتهما خلال الأيام القليلة الماضية" .









وأضاف: "لن يكونا جاهزين بالتأكيد للعب في الأسبوع المقبل".



